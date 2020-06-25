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رياضة

تعاقدوا مع 3 لاعبين دون موافقتي.. حمادة صدقي يكشف سر رحيله عن قيادة الهلال السوداني ..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن سر رحيله عن فريق الهلال السوداني قبل تولي قيادة سموحة، مؤكدا أن نادي الهلال يعد أحد أكبر الأندية في أفريقيا ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أنه اتفق مع مجلس الإدارة على عدد من النقاط خلال تقاعده ولكنها لم تنفذ مطلقا، مشيرا إلى أن النادي قام بالتعاقد مع 3 لاعبين من دون موافقته. 


وتابع أن مجلس الإدارة فرض عليه مدربا عاما من دون استشارته، كما أنه عقب فوز الفريق أمام النجم الساحلي فوجئ بأن الإدارة لم تصرف للاعبين مكافآت كما هو متفق عليه.

وأوضح حمادة صدقي أن مجلس إدارة الهلال ايضا منع عددا من اللاعبين من حضور المران استعدادا لمباراة إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا أمام النجم بسبب عدم تجديد عقودهم.

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