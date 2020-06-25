تعاقدوا مع 3 لاعبين دون موافقتي.. حمادة صدقي يكشف سر رحيله عن قيادة الهلال السوداني ..فيديو

كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق

سموحة

عن سر رحيله عن فريق الهلال السوداني قبل تولي قيادة سموحة، مؤكدا أن نادي الهلال يعد أحد أكبر الأندية في أفريقيا ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.