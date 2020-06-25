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منوعات

بالصور.. انفجار ماسورة غاز يهدم منزلا فوق سكانه في جنوب ويلز

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:13 ص
انفجار غاز
انفجار غاز
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عزة عاطف
أصيب طفلان من بين ثلاثة سكان في حادث مأساوي لانفجار ماسورة غاز داخل منزل بجنوب ويلز، حيث أسفر الحادث عن سقوط المنزل بالكامل في مشهد مروع.

استدعى السكان خدمات الطوارئ بعد انفجار هز المنازل المجاورة وأسقط مبنى كاملا فوق سكانه ليُصاب طفلان وشخص بالغ في سيفن سيسترز بالقرب من نيث، كما أصاب الانفجار عددا من السيارات والمنازل المجاورة بالضرر.

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قامت سيارة الإسعاف بنقل أحد المرضى على الطريق إلى مستشفى موريستون في سوانسي، في حين تم نقل المريضين الآخرين عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى ساوثميد، بريستول لخطورة حالتهم.


وقالت متحدثة باسم الشرطة "تلقت شرطة جنوب ويلز العديد من التقارير عن انفجار مفزع في عقار بتشيرش رود، سيفن سيسترز، أصاب عدد من الممتلكات والمركبات في الشارع".

وأمرت الشرطة بإخلاء المنطقة، بعد إصابة ثلاثة أشخاص، منهم شخص بالغ وطفلان في الحادث.
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