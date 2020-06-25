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رياضة

خوف اللاعبين على أنفسهم وأسرهم من كورونا.. أمير مرتضى: لن نستطيع إجبار الفريق على استكمال الدوري

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:58 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
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ياسمين تيسير
كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن سر رفض النادي استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم مشيرا إلى أن لاعبي الفريق يعانون من خوف شديد من عودة المباريات نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات عبر فيديو تم بثه بـ قناة "الزمالك"، أن لاعبي الفريق لديهم أسر يخافون أن يتسببوا في نقل فيروس كورونا المستجد لهم، مشددا على أن جميع لاعبي الفريق قاموا بعزل أنفسهم منذ فترة طويلة.

وتابع أن مجلس الإدارة لن يتمكن من الضغط على اللاعبين من أجل حضور المران وترك أسرهم خوفا من نقل فيروس كورونا إليهم.


وأكمل أن على الجانب الآخر هناك خوف شديد من إمكانية إصابة اللاعبين نظرا للتوقف عن ممارسة نشاطات رياضية لمدة تزيد على الـ 3 أشهر، مشيرا إلى أن كل تلك الظروف يستحيل معها استكمال بطولة الدوري المصري.

وأوضح أن كل تلك الأسباب أجبرت مجلس الإدارة على اتخاذ قرار عدم استكمال البطولة.
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