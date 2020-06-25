الجيش المالي: مقتل 6 إرهابيين واعتقال 20 في عملية عسكرية وسط البلاد

أعلن الجيش المالي عن تمكنه من قتل ستة إرهابيين في عملية عسكرية بمنطقة باندياكارا بوسط البلاد.



وذكرت الإذاعة المالية اليوم الخميس نقلا عن بيان عسكري للقوت المسلحة المالية أن الجيش تمكن أيضا من اعتقال عشرين إرهابيًا ومصادرة بعض الأسلحة.



وأضاف البيان أن الجيش المالي استعاد سيارتين كان الإرهابيون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق، لافتًا إلى أن تعاون القرويين ساعد بشكل كبير في وقف الإرهابيين.