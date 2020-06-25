AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش المالي: مقتل 6 إرهابيين واعتقال 20 في عملية عسكرية وسط البلاد

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:24 ص
الجيش المالى
الجيش المالى
Advertisements
أ ش أ
أعلن الجيش المالي عن تمكنه من قتل ستة إرهابيين في عملية عسكرية بمنطقة باندياكارا بوسط البلاد.

وذكرت الإذاعة المالية اليوم الخميس نقلا عن بيان عسكري للقوت المسلحة المالية أن الجيش تمكن أيضا من اعتقال عشرين إرهابيًا ومصادرة بعض الأسلحة.

وأضاف البيان أن الجيش المالي استعاد سيارتين كان الإرهابيون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق، لافتًا إلى أن تعاون القرويين ساعد بشكل كبير في وقف الإرهابيين.

وأكد البيان أن الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا يرهبون السكان ويمنعونهم من زراعة حقولهم ويقومون بنهب مواشيهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش المالي يعلن اعتقال 6 عناصر إرهابية وسط البلاد

ترشيحاتنا

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

للسكري والمناعة والأسنان .. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل يومياً

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

اللجنة الخماسية: عودة الدوري قرار نهائي.. ومدرب الزمالك تحدث باحترافية شديدة.. فيديو

بطريقة ساخرة.. فتحي عبد الوهاب يعلق على الذهاب للمقاهي يوم السبت

خبير موارد مائية: التشغيل غير الآمن لسد النهضة سيؤثر على سدود السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم عيد ميلاده.. العثور على جثة زوجة مسئول بريطاني شهير في غابة

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو