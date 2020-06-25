مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

أعلن تنظيم حراس الدين الموالي لتنظيم القاعدة الإرهابي، مقتل نائب أميره العام الأردني خالد العاروي الشهيرة بـ"أبو القسام"، بغارة لطيران التحالف الدولي على محافظة إدلب السورية.





ويعتقد أن "أبو القسام الأردني" هو المسؤول العسكري لحراس الدين في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" لفترة وجيزة نهاية العام 2017.





و"الأردني" هو نائب الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي سابقًا، قدم من إيران إلى سوريا في أيلول 2015 بصفقة تبادل إثر إطلاق سراح تنظيم "القاعدة" دبلوماسي إيراني معتقل لديه، قبل أن يتوجه من درعا إلى الشمال السوري في نهاية العام ذاته، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".



