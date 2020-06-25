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فن

«طول ما فينا نفس».. تفاصيل أوبريت وطني جديد

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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أحمد إبراهيم
يقدم عدد من المطربين "أوبريت" وطنيا جديدا بعنوان "طول ما فينا نفس" الذى من المقرر طرحه في الأيام القليلة المقبلة.

الأوبريت يشارك فى تقديمه حنان عطية ومحمد سلطان ونجوان وآيه عبدالله وهند رمضان وادهم على وضياء ندا.

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"طول ما فينا نفس" من كلمات فضل الراوى ومصطفى بركات وحسام عبد الواحد وألحان وليد سامى ومحمد حربى وتوزيع إسلام الحسن وتسجل ومكيس حسام جودة وإخراج  إيهاب عبد اللطيف. 

يذكر أن من كلمات الاوبريت "بوجه كلامي لظالم عنيد.. نايم بيحلم وحلمه بعيد.. هيعرف تمامه ومقامه بصحيح.. ولازم هنضرب بايد من حديد".
«طول ما فينا نفس».. تفاصيل أوبريت وطني جديد
«طول ما فينا نفس».. تفاصيل أوبريت وطني جديد
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