اعتذاري لكل نساء العالم.. صلاح عبد الله يسخر من الأزواج بعد فتح المقاهي

نشر الفنان صلاح عبد الله مقطع فيديو قصيرا من "فيلم رد قلبي" للسخرية من الأزواج بعد فتح المقاهي التي تساهم في البعد عن بعض المشاكل التي تنشب عندما يجتمع الزوجان.





وعلق صلاح عبد الله على الفيديو قائلا "‏حبة فرفشة مع عظيم اعتذاري لكل نساء العالم ولكل عمالقة الفن الراحلين الخالدين وعلى فكرة الملك فاروق هوه اللي بعتلي الكليب دا أهو والله".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.





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