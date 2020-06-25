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فن

اعتذاري لكل نساء العالم.. صلاح عبد الله يسخر من الأزواج بعد فتح المقاهي

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:38 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم

نشر الفنان صلاح عبد الله مقطع فيديو قصيرا من "فيلم رد قلبي" للسخرية من الأزواج بعد فتح المقاهي التي تساهم في البعد عن بعض المشاكل التي تنشب عندما يجتمع الزوجان.


وعلق صلاح عبد الله على الفيديو قائلا "‏حبة فرفشة مع عظيم اعتذاري لكل نساء العالم ولكل عمالقة الفن الراحلين الخالدين وعلى فكرة الملك فاروق هوه اللي بعتلي الكليب دا أهو والله".


وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.


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مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي المرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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