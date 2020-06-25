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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر مسئول كوري شمالي بارز، أمس الأربعاء وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية من  تصعيد الخطاب ضد بيونج يانج، مؤكدًا أن هذا قد يؤدي إلى أزمة أكبر في العلاقات بين الشمال والجنوب.

وفي بيان أصدرته، وكالة أنباء كوريا الشمالية، قال كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، إن "ذلك قد يبدو تهديدًا"، لكن "لن يكون إيجابيًا أن يتحول تعليقنا للعمل العسكري إلى إعادة نظر فيه".

وتأتي تصريحات تشول في إشارة إلى إعلان بلاده تعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية، والذي جاء في أعقاب اجتماع برئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وجاء ذلك كرد فعل على وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، الذي قال في وقت سابق "بينما قالت كوريا الشمالية إنها ستعلق الأعمال العسكرية ضد الجنوب أعتقد أنه يجب عليهم سحبها بالكامل".

وأضاف المسئول البارز، أنه على كوريا الجنوبية، "أن تفكر وتتصرف بحكمة إذا لم ترغب في رؤيتنا نستخدم تلك اللغات الخشنة عندما نعلن موقفنا الرسمي من الجنوب".

كانت كوريا الشمالية، أعلنت تعليق خطط عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، بعد اجتماع برئاسة كيم جونج أون.
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