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أخبار العالم

اليابان تلغي نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قرر مجلس الأمن القومي الياباني إلغاء خطط نشر منظومتين أمريكيتين للدفاع الصاروخي الأرضي "إيجيس آشور" .

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع تارو كونو في اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بشأن القضايا الأمنية.

ونقل تليفزيون "ان اتش كيه" عن الوزير قوله "ان نتيجة المناقشات فى مجلس الامن القومي كان قرار إلغاء نشر ايجيس اشور فى محافظتي ياماغوتشي واكيتا".

وفي الوقت نفسه ، أعرب وزير الدفاع عن قلقه لأنه بالنظر إلى الوضع في بحر الصين الشرقي، فإن المدمرات المجهزة بنظام إدارة معلومات إيجيس ليست كافية لضمان أمن البلاد بشكل كامل.

وقال كونو "من الضروري الآن التفكير على المدى المتوسط ​​والطويل في ما يجب فعله. نعتزم إجراء تبادل للآراء مع الحكومة والحزب"
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