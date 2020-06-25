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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 25 يونيو 2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس 25 يونيو 2020، وفقا لبورصة الدواجن التى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 23 و24 جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 21 و22 جنيها.



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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 و14.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5.25 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 21 و26 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح من 38 إلى 40 جنيهًا.


بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" ما بين 10 و12 جنيها.

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