برامج تعليمية جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 701 لسنة 2020، وافق على إنشاء برنامج أكاديمي مميز بكلية التربية للطفولة المبكرة.





وهو برنامج "الإعلام التربوي للطفل" لمرحلة البكالوريوس، ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (170) والمنعقدة بتاريخ 2020/3/18 وموافقة لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بجلستها بتاريخ 2020/5/31.









وأضاف شديد أن كليات جامعة الفيوم، من الكليات المتفوقة والنشطة فى عملها، فى ظل هذه الظروف، ودائما لديهم طموح كبير فى التفوق، وفتح أقسام ومجالات تعليمية مميزة لصالح الطلاب.





من جانب آخر أكدت الدكتور صفاء أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم أن هذا البرنامج هو من أحدث البرامج المميزة في مجال دراسات الطفولة المبكرة ويهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على التعامل مع متطلبات العصر فيما يختص بمرحلة رياض الأطفال.