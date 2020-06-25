أخبار الفن.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض.. وفنانة تفكر فى الانتحار.. شمس تعانى من انفصام فى الشخصية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:







كشفت الإعلامية السعودية ريم النجم، فى مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عبر تطبيق سناب شات، تعلن معاناتها مع المرض لأكثر من عام.









أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، اعترفت فيه بأنها تعشق أحذيتها أكثر من علاقاتها الرومانسية، وأنها تعانى من انفصام فى الشخصية وسعيدة بذلك.







علق الفنان أحمد زكى فى فيديو نادر له على لقب رئيس جمهورية التمثيل، وذلك فى حوار له مع الصحفى يوسف خليفة بمجلة "الموعد".









تعيش الفنانة الكويتية فينسيا حالة من الغضب والحزن الشديد بسبب ما تتعرض له من انتقادات وتنمر على شكلها الذي بدا مترهلا.





