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فن

أخبار الفن.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض.. وفنانة تفكر فى الانتحار.. شمس تعانى من انفصام فى الشخصية

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:33 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


كل جسمي منفخ.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض
كشفت الإعلامية السعودية ريم النجم، فى مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عبر تطبيق سناب شات، تعلن معاناتها مع المرض لأكثر من عام.


أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، اعترفت فيه بأنها تعشق أحذيتها أكثر من علاقاتها الرومانسية، وأنها تعانى من انفصام فى الشخصية وسعيدة بذلك.


علق الفنان أحمد زكى فى فيديو نادر له على لقب رئيس جمهورية التمثيل، وذلك فى حوار له مع الصحفى يوسف خليفة بمجلة "الموعد".


تعيش الفنانة الكويتية فينسيا حالة من الغضب والحزن الشديد بسبب ما تتعرض له من انتقادات وتنمر على شكلها الذي بدا مترهلا.


أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل الواسع بعد فيديو البث المباشر الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"؛ بعد حديثها عن إجراء عملية تجميل، نافيةً تمامًا إجراءها. 
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