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تعليم

برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 701 لسنة 2020، قد وافق على إنشاء برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم وهي "برنامج الذكاء الإصطناعي" و "برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية".

 ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (171) والمنعقدة بتاريخ 2020/4/22 وموافقة لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلومات بتاريخ 2020/5/12.


وأضاف شديد أن كليات جامعة الفيوم ، من الكليات المتفوقة والنشطة  فى عملها ، فى ظل هذه الظروف  ، ودائما لديهم طموح كبير فى التفوق  ، وفتح أقسام ومجالات تعليمية مميزة لصالح الطلاب .

من جانب آخر قالت  الدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، إن تلك البرامج تعتبر من أحدث البرامج المميزة في مجال الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وتأتي تماشيا مع توجه جامعة الفيوم نحو تطبيق آليات التحول الرقمي مع الحرص على إعداد خريج متميز في مجال الحاسبات والمعلومات.


برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم
برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم
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