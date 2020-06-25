أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 701 لسنة 2020، قد وافق على إنشاء برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم وهي "برنامج الذكاء الإصطناعي" و "برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية".





ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (171) والمنعقدة بتاريخ 2020/4/22 وموافقة لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلومات بتاريخ 2020/5/12.









وأضاف شديد أن كليات جامعة الفيوم ، من الكليات المتفوقة والنشطة فى عملها ، فى ظل هذه الظروف ، ودائما لديهم طموح كبير فى التفوق ، وفتح أقسام ومجالات تعليمية مميزة لصالح الطلاب .



