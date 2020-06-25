اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده.. لميس سلامة: الغيرة دليل على الحب والاهتمام

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن مبدأ الغيرة بين المتحابين، يتبع مبدأ "اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده" ، ولكن الغيرة في أساسها مؤشر أساسي على الحب والاهتمام.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الغيرة في بعض الأحيان عندما تزيد عن حدها ، يظنها البعض الشك وعدم ثقة، مما يؤدي لحدوث مشاكل بين الطرفين.





وأشارت "سلامة" إلى أن الغيرة لا تقف عند البشر فقط، بل إن الحيوانات أيضا تشعر بالغيرة على أصحابها، من الحيوانات الأخرى، مؤكدة على ضرورة الانشغال بالنفس وعدم الحقد أو الغيرة من الأخرين على المستوى العملي.