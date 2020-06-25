اقتصادي: إعادة فتح الحياة يعيد جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة

التضخم في الإنفاق العام على السلع والخدمات التجارية و الصناعية. قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن فتح الاقتصاد بشكل تدريجي يعيد تنشيط قنوات اقتصادية توقفت و يزيد منفي الإنفاق العام على السلع والخدمات التجارية و الصناعية.





العمالة غير منتظمة. وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، ويعتبر في هذه الحالة تضخم حميد بسبب اعاده تدوير السيولة و تشغيل أيد عاملة توقفت بسبب الإغلاق و يعيد جزءا كبيرا من





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ولفت إلى أن عودة العمالة لن تكون بنفس القوه او الشكل قبل أزمة كورونا ولكن ستكون بشكل أفضل حالا مما هو عليه أثناء التوقف و خاصة في قطاع للإنشاء والمقاولات والنقل وجزء كبير من العمالة في القطاع السياحي.





وتابع :"وأما قطاع الصناعات الغذائية و استصلاح الأراضي سيزيد التعايش مع كورونا على المزيد من ارباح هذا القطاع بشكل كبير لزياده الطلب المحلي و العالمي في الفتره الحالية.





وأشار إلى قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد أكبر برغم عدم توقفه نهائيا و قد يكون الحصان الأسود في أزمه كورونا و انعكاس أدائه المالي الجيد مع قطاعين الطبي و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البورصات العالمية و البورصة المصرية تباعا.



