AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصادي: إعادة فتح الحياة يعيد جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:03 م
آية الجارحي
قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن فتح الاقتصاد  بشكل تدريجي يعيد تنشيط قنوات اقتصادية توقفت و يزيد من التضخم في الإنفاق العام على السلع والخدمات التجارية و الصناعية.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، ويعتبر  في هذه الحالة تضخم حميد بسبب اعاده تدوير السيولة و تشغيل أيد عاملة توقفت بسبب الإغلاق و يعيد جزءا كبيرا من العمالة غير منتظمة.

اقرأ أيضا

ولفت إلى أن عودة العمالة لن تكون بنفس القوه او الشكل قبل أزمة كورونا ولكن ستكون بشكل أفضل حالا مما هو عليه أثناء التوقف و خاصة في قطاع للإنشاء والمقاولات والنقل وجزء كبير من العمالة في القطاع السياحي.

وتابع :"وأما قطاع الصناعات الغذائية و استصلاح الأراضي سيزيد التعايش مع كورونا على المزيد من ارباح هذا القطاع بشكل كبير لزياده الطلب المحلي و العالمي في الفتره الحالية.

 وأشار إلى قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد أكبر برغم عدم توقفه نهائيا و قد يكون الحصان الأسود في أزمه كورونا و انعكاس أدائه المالي الجيد مع قطاعين الطبي و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البورصات العالمية و البورصة المصرية تباعا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار كورونا.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

 

وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدي 25%.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تدخل البنوك لإنقاذها.. البورصة المصرية تسترد 80 مليار جنيه من خسائرها في 5 أسابيع.. وتعوض 34% من خسائرها منذ كورونا

داليا السواح تكتب: قرض صندوق النقد الدولي ... أما بعد !!

خبير اقتصادي: تشغيل 25% من طاقة الفنادق قبلة حياة للسياحة.. فيديو

الاقتصاد المصري يصمد أمام كورونا.. إشادات دولية وتراجع معدلات البطالة.. والخبراء: تحسن تصنيف مصر يعطينا شهادة ثقة في اقتصادنا

هل تتجه الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في البورصة بهذه القرارات.. سمير رؤوف يجيب

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يشارك في دراسة لقياس تأثير كوفيد 19 على الاقتصاد والمستهلك

ترشيحاتنا

شاومينج ينشر إجابات امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 بعد توزيعه في اللجان

في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

فلسطين تنادي بـ القصاص لـ طفلة رام الله.. عمرها 13 عاما اغتصبها والدها وشقيقها وشخص ثالث

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطالب بـ اجتماع مع مجلس الوزراء.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال

تخطف الأنظار .. ديالا مكي تبهر متابعها بإطلالة جديدة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020