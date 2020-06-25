اقتصادي: إعادة فتح الحياة يعيد جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن فتح الاقتصاد بشكل تدريجي يعيد تنشيط قنوات اقتصادية توقفت و يزيد من التضخم في الإنفاق العام على السلع والخدمات التجارية و الصناعية.
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، ويعتبر في هذه الحالة تضخم حميد بسبب اعاده تدوير السيولة و تشغيل أيد عاملة توقفت بسبب الإغلاق و يعيد جزءا كبيرا من العمالة غير منتظمة.
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ولفت إلى أن عودة العمالة لن تكون بنفس القوه او الشكل قبل أزمة كورونا ولكن ستكون بشكل أفضل حالا مما هو عليه أثناء التوقف و خاصة في قطاع للإنشاء والمقاولات والنقل وجزء كبير من العمالة في القطاع السياحي.
وتابع :"وأما قطاع الصناعات الغذائية و استصلاح الأراضي سيزيد التعايش مع كورونا على المزيد من ارباح هذا القطاع بشكل كبير لزياده الطلب المحلي و العالمي في الفتره الحالية.
وأشار إلى قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد أكبر برغم عدم توقفه نهائيا و قد يكون الحصان الأسود في أزمه كورونا و انعكاس أدائه المالي الجيد مع قطاعين الطبي و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البورصات العالمية و البورصة المصرية تباعا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار كورونا.
وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.
وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.
وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدي 25%.