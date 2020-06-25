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تعليم

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الإنجليزية

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:41 ص
مركز توزيع الاسئلة
مركز توزيع الاسئلة
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قســـم التعليـــم
تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم، الخميس، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك للاطمئنان على عملية استلام أوراق الأسئلة الخاصة بامتحانات اللغة الإنجليزية في ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة.



واطمأن مدير تعليم الإسماعيلية على تواجد جميع مندوبي التوزيع على مستوى جميع الإدارات التعليمة وعددها 8 إدارات تعليمية وهي شمال وجنوب الإسماعيلية أبوصوير وفايد والتل الكبير والقصاصين، إلى جانب كل من القنطرة شرق والقنطرة غرب.
 

وأشاد بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية سواء في عملية تأمين نقل الأسئلة أو التواجد بمركز توزيع الأسئلة ومقر التصحيح الكنترول بالمجمع التعليمي.



وحرص الدكتور خالد خلف قبيصي على الإشادة بجهود أعضاء مركز توزيع الأسئلة وإدارة شئون الطلبة في الأعداد والتجهيز للامتحانات، وكذلك جميع العمال والإداريين والذين شاركوا في عملية نقل الأسئلة وتأمينها.


ويؤدي 8730 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 37 لجنة على مستوى 8 إدارات بالإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة، كما تم توزيع جميع الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان، وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.
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