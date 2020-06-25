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أخبار العالم

إرهابي ليبي يعترف: لولا التدخل التركي لقضى الجيش الوطني على الميليشيات

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ظهر الإرهابي الليبي، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم البيدجا، وهو يعترف في شريط فيديو بأنه لولا التدخل التركي لكان الجيش الوطني الليبي قضى على الميليشيات. 

وقال الإرهابي الليبي في شريط فيديو إن إلقاء السعودية القبض على الإرهابي الليبي الاخر محمود بن رجب في عام 2017، أضر بهم جميعا. 

وأضاف: " لولا التدخل التركي لكان الجيش الوطني الليبي مسح بالمليشات الأرض". 

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن هناك قطعا عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.
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