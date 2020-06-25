حظر صحيفة تنزانية بسبب انتهاكها لأخلاقيات الصحافة

أفادت وزارة الإعلام التنزانية بأن صحيفة "تنزانيا دايما" فقدت ترخيصها لانتهاكها المتكرر لقوانين البلاد و"أخلاقيات الصحافة".









واعتبارًا من يوم أمس، الأربعاء، لم يُسمح للصحيفة الخاصة بنشر أو توزيع محتواها في أي مكان في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أو في الخارج.









وجاء في بيان الوزارة أن "جهود تحذير وتوجيه وتذكير محرري الصحيفة بالامتثال لشروط الترخيص لأكثر من عام قد فشلت في أن تؤتي ثمارها بسبب العناد والجدل وازدراء سلطات الدولة وأحيانًا نية شريرة واضحة".









وأضافت أن ناشر الصحيفة يمكن أن يعيد التقدم بطلب للحصول على ترخيص طباعة الصحيفة وتوزيعها، وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء ترخيص الصحيفة.