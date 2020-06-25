AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عشرات من حراس ترامب يدخلون الحجر الصحي بعد أول فعالية انتخابية له

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:52 ص
أفراد جهاز الخدمة
أفراد جهاز الخدمة السرية الأمريكي
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن العشرات من أفراد جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي بدأوا حجرًا صحيًا بعد مرافقتهم للرئيس دونالد ترامب أثناء فعالية انتخابية في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما السبت الماضي.

ونقلت القناة عن مسئول أمني أمريكي أن قرارًا صدر بخضوع أفراد جهاز الخدمة السرية الذين يرافقون ترامب في أي جولة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد الجولة، وخضوعهم لفحص فيروس كورونا قبل مرافقتهم للرئيس بفترة 24 - 48 ساعة.


يأتي ذلك بعد اكتشاف إصابة فردين من جهاز الخدمة السرية رافقا ترامب أثناء الفعالية الانتخابية بفيروس كورونا.

وكان قد اكتُشف في وقت سابق إصابة ستة أعضاء من المجموعة المنظمة للفعالية الانتخابية في مدينة تالسا بفيروس كورونا.

وتُعد الفعالية الانتخابية في تالسا السبت الماضي أول اجتماع جماهيري يشارك فيه ترامب منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وقد حضره أكثر من 6 آلاف شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر لنقل العدوى .. حاكم نيويورك: لن نسمح بتجمعات دعاية انتخابية للرئيس ترامب

يسخر من إجراءات كورونا.. ترامب يتهكم على جو بايدن لتطبيقه البعد الاجتماعي خلال تجمع انتخابي

إصابة 6 من موظفي حملة ترامب الانتخابية بـ فيروس كورونا

بعد مؤتمر ترامب الانتخابي بالمقاطعة.. تولسا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

ترشيحاتنا

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

اعتذاري لكل نساء العالم.. صلاح عبد الله يسخر من الأزواج بعد فتح المقاهي

محمد فضل: هيثم عرابي لا يصلح للعمل داخل النادي الأهلي

دعاء للمريض وأدعية الشفاء العاجل .. من القرآن والسنة

أخبار الفن.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض.. وفنانة تفكر فى الانتحار.. شمس تعانى من انفصام فى الشخصية

AdvertisementS

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا

بالدولار واليورو.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد