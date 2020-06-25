عشرات من حراس ترامب يدخلون الحجر الصحي بعد أول فعالية انتخابية له

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن العشرات من أفراد جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي بدأوا حجرًا صحيًا بعد مرافقتهم للرئيس دونالد ترامب أثناء فعالية انتخابية في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما السبت الماضي.





ونقلت القناة عن مسئول أمني أمريكي أن قرارًا صدر بخضوع أفراد جهاز الخدمة السرية الذين يرافقون ترامب في أي جولة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد الجولة، وخضوعهم لفحص فيروس كورونا قبل مرافقتهم للرئيس بفترة 24 - 48 ساعة.









يأتي ذلك بعد اكتشاف إصابة فردين من جهاز الخدمة السرية رافقا ترامب أثناء الفعالية الانتخابية بفيروس كورونا.





وكان قد اكتُشف في وقت سابق إصابة ستة أعضاء من المجموعة المنظمة للفعالية الانتخابية في مدينة تالسا بفيروس كورونا.





وتُعد الفعالية الانتخابية في تالسا السبت الماضي أول اجتماع جماهيري يشارك فيه ترامب منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وقد حضره أكثر من 6 آلاف شخص.



