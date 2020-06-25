AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخطوط الجوية الأسترالية "كوانتاس" تعتزم إلغاء 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية (كوانتاس) عزمها إلغاء 6 آلاف وظيفة على الأقل كجزء من خطة مدتها ثلاث سنوات، لمساعدتها على التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وذكرت الشركة - في بيان لها نقلته شبكة /سي إن إن/ الأمريكية، اليوم الخميس - أنها ستقوم بتوقيف نحو 100 طائرة عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهرا، وذلك في إطار توفير حوالي 15 مليار دولار استرالي من تكاليف الشركة على مدى ثلاث سنوات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة آلان جويس إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية جديدة للسنوات الثلاثة القادمة للتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والتعافي من الأزمة التي لم تترك لهم أي خيار.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء للمريض وأدعية الشفاء العاجل .. من القرآن والسنة

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

إعلامي سعودي: إصابة 6 لاعبين بالنصر بفيروس كورونا

حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. هل حلا شيحة وقعت في فخ التناقض بكلامها؟

بفستان لافت.. رانيا الملاح تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

AdvertisementS

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا

بالدولار واليورو.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد