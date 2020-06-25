الخطوط الجوية الأسترالية "كوانتاس" تعتزم إلغاء 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية (كوانتاس) عزمها إلغاء 6 آلاف وظيفة على الأقل كجزء من خطة مدتها ثلاث سنوات، لمساعدتها على التعافي من أزمة فيروس كورونا.





وذكرت الشركة - في بيان لها نقلته شبكة /سي إن إن/ الأمريكية، اليوم الخميس - أنها ستقوم بتوقيف نحو 100 طائرة عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهرا، وذلك في إطار توفير حوالي 15 مليار دولار استرالي من تكاليف الشركة على مدى ثلاث سنوات.





بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة آلان جويس إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية جديدة للسنوات الثلاثة القادمة للتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والتعافي من الأزمة التي لم تترك لهم أي خيار.



