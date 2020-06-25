منذ تفشي الوباء.. موريتانيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا

أعلنت موريتانيا، اليوم، الخميس، عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ظهور الجائحة.





وقالت السلطات الصحية الموريتانية، اليوم، إنه "تم تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".





وأوضحت أن "الإصابات الجديدة تضم 198 حالة لمخالطين، و8 حالات عدوى مجتمعية، و21 حالة وافدة، وذلك من أصل 2607 فحوصات تم إجراؤها".





وبذلك ارتفع مجموع الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 3519 حالة إصابة مؤكدة.



