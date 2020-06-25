اتهمها باستفزازه .. مسن يبلغ الشرطة عن طفلة 9 سنوات .. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان رجلا ستينيا في ولاية أوهايو الأمريكية قام بإبلاغ الشرطة للحضور فورا والقبض على فتاة صغيرة كتبت على جدار منزله من الخارج بالطباشير "Black Lives Matter" .









وأشار الرجل إلى أن الفتاة استفزته عندما اخبرها أنه لم يشارك في المظاهرات و لا يحب السياسة ولا يريد أن يلوث جدار منزله ، و لكنها أصرت على كتبة تلك الجملة التي استفزته.





صدمت والدة الطفلة بعد علمها باتصال الرجل العجوز بالشرطة للقبض على إبنتها ، و أكدت أن طفلتها لا تفهم حقوق الجار فقد دفعها حماسها لفعل ذلك و هي لا تقصد وأنهت الخلاف وتصالحت مع الرجل العجوز .





جدير بالذكر أن اعمال الفوضى والمظاهرات اندلعت في عدد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل المواطن الامريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد.









اتهم أحد الرجال المسنيين فتاة بالغة من العمر 9 سنوات ، و أصر على طلب الشرطة بسبب استفزازه بالكتابة بالطباشير على الباحة الأمامية لمنزله عبارة عن أهمية حياة ذوي البشرة السوداء.