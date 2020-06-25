اتهمها باستفزازه .. مسن يبلغ الشرطة عن طفلة 9 سنوات .. صور

اتهم أحد الرجال المسنيين فتاة بالغة من العمر 9 سنوات ، و أصر على طلب الشرطة بسبب استفزازه بالكتابة بالطباشير على الباحة الأمامية لمنزله عبارة عن أهمية حياة ذوي البشرة السوداء.
حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان رجلا ستينيا في ولاية أوهايو الأمريكية قام بإبلاغ الشرطة للحضور فورا والقبض على فتاة صغيرة كتبت على جدار منزله من الخارج بالطباشير "Black Lives Matter" .
وأشار الرجل إلى أن الفتاة استفزته عندما اخبرها أنه لم يشارك في المظاهرات و لا يحب السياسة ولا يريد أن يلوث جدار منزله ، و لكنها أصرت على كتبة تلك الجملة التي استفزته.
صدمت والدة الطفلة بعد علمها باتصال الرجل العجوز بالشرطة للقبض على إبنتها ، و أكدت أن طفلتها لا تفهم حقوق الجار فقد دفعها حماسها لفعل ذلك و هي لا تقصد وأنهت الخلاف وتصالحت مع الرجل العجوز .
جدير بالذكر أن اعمال الفوضى والمظاهرات اندلعت في عدد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل المواطن الامريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد.