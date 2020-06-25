AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اتهمها باستفزازه .. مسن يبلغ الشرطة عن طفلة 9 سنوات .. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
اتهم أحد الرجال المسنيين فتاة بالغة من العمر 9 سنوات ، و أصر على طلب الشرطة بسبب استفزازه بالكتابة بالطباشير على الباحة الأمامية لمنزله عبارة عن أهمية حياة ذوي البشرة السوداء. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان رجلا ستينيا في ولاية أوهايو الأمريكية قام بإبلاغ الشرطة للحضور فورا والقبض على فتاة صغيرة كتبت على جدار منزله من الخارج بالطباشير "Black Lives Matter" .


وأشار الرجل إلى أن الفتاة استفزته عندما اخبرها أنه لم يشارك في المظاهرات و لا يحب السياسة ولا يريد أن يلوث جدار منزله ، و لكنها أصرت على كتبة تلك الجملة التي استفزته. 

صدمت والدة الطفلة بعد علمها باتصال الرجل العجوز بالشرطة للقبض على إبنتها ، و أكدت أن طفلتها لا تفهم حقوق الجار فقد دفعها حماسها لفعل ذلك و هي لا تقصد وأنهت الخلاف وتصالحت مع الرجل العجوز . 

جدير بالذكر أن اعمال الفوضى والمظاهرات اندلعت في عدد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل المواطن الامريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد. 


اتهمها باستفزازه .. مسن يبلغ الشرطة عن طفلة 9 سنوات .. صور
اتهمها باستفزازه .. مسن يبلغ الشرطة عن طفلة 9 سنوات .. صور
اتهمها باستفزازه .. مسن يبلغ الشرطة عن طفلة 9 سنوات .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد سليم يتضامن مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

حياة السود أهم.. عمدة العاصمة الأمريكية يتحدى ترامب بـ لوحة ضخمة أمام البيت الأبيض

شاهد.. ظهور جماعة النمر الأسود مسلحين خلال المظاهرات الأمريكية

جون سينا يتبرع بمليون دولار لحملة Black lives matter

شاهد.. هجوم لاذع على نجوم لونوا وجوههم باللون الأسود لمناهضة العنصرية.. صور

بقيمة مليون دولار.. براد بيت يتبرع لمناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء

ترشيحاتنا

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

غليان في الجبلاية.. موظفو الاتحاد في انتظار تنحي العطار بسبب كاميرات المراقبة وبوابات البصمة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٢٦-٦-٢٠٢٠

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

هل تربية كلب صغير في المنزل حرام؟.. داعية إماراتى يوضح

من جنسيات مختلفة.. 40 رحلة استثنائية تغادر القاهرة على متنها عالقون بمصر

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال

تخطف الأنظار .. ديالا مكي تبهر متابعها بإطلالة جديدة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020