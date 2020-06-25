فى واقعتين..السيطرة على حريق في منزل و5 أحواش بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج ، من السيطرة علي حريق في منزل و3 أحواش للماشية بدائرة مركز العسيرات، كما تم إخماد حريق في منزل وحوشين ماشية بدائرة مركز المنشاه.

وتبين أن سبب الحريقين ماس كهربائي، وانحصرت التلفيات في احتراق المنقولات المنزلية، وكميات من الغلال والبوص، وأفلاق النخيل.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ، بنشوب حريق بمنزل ملك "عبد الرحيم.ع.ح" 55 عاما مدرس يقيم اود حمزة مركز العسريات وإمتدت النيرات لـ 3 أحواش مجاورة

تم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

كما نشب حريق بمنزل ملك "هبة.ع.ا" 30 عاما ربة منزل يقيم رية العيساوية مركز المنشاه، وإمتد الحريق لحوشين مجاورين، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات،

وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأولي وانحصرت التلفيات في احتراقبعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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