اليابان: لدينا شكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أعرب وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، عن شكوك بلاده حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.











وظهر زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لأول مرة منذ اختفائه من 3 أسابيع، نهاية الشهر الماضي بعد أن ظن البعض أنه توفى وبدأوا يشيعون أنباء وفاته في العالم، إلا أنه فاجأهم بجولة غير متوقعة وتأكدوا أنه ما زال على قيد الحياة.











ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زعيم دولة كوريا الشمالية ظهر للمرة الأولى منذ فترة كبيرة في جولته لتفقد مصنع للأسمدة في كوريا وسط حراسة كبيرة رغم تفشي فيروس كورونا.











كما ظهر الزعيم كيم يونج أون في الاجتماع العسكري لمناقشة السياسات الجديدة لتعزيز القدرات النووية للبلاد وسط المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.









جدير بالذكر أن كوريا الشمالية تتخذ إجراءات صارمة لحماية مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا، وبالرغم من عدم اكتشاف أي حالة حتى الآن، ولكن تتبع كوريا الشمالية إجراءات لعدم تفشي الفيروس.