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منوعات

شاهد | الأمير هاري وزوجته أثناء العمل في مطبخ بأحد المطاعم

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تفاجأ رواد التواصل الإجتماعي، بصورة للأمير هاري وزوجته ميجان ميركل في أحد المطابخ الخاصة بمطعم شهير في ولاية لوس أنجلوس بملابس المطبخ وكأنهم عاملين به. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن دوق ودوقة ساسكس كانوا يشاركون في العمل بأحد المخابز الخاصة لإحدى الشركات والتقطت لهم صور اثناء العمل في المطبخ. 

ونشرت الشركة صورة الأمير وزوجته وعلقوا عليها: "شكرا لدوق ودوقة ساسكس على مشاركتهم الطهاة والعمال في المخبز والعمل بجانبهم". 

وتظهر اللقطات الأمير وزوجته وهما منهمكين في العمل بكل جدية لصنع أشكال معينة للخبز كما يفعل الطهاة بجانبهم. 

وصدم المتابعين من الصور وظنوا أن الأمير وزوجته تدهور بهما الحال ولكن في الواقع هما كانا يشاركان في تجربة جديدة ليس إلا. 
شاهد | الأمير هاري وزوجته أثناء العمل في مطبخ بأحد المطاعم
شاهد | الأمير هاري وزوجته أثناء العمل في مطبخ بأحد المطاعم
شاهد | الأمير هاري وزوجته أثناء العمل في مطبخ بأحد المطاعم
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