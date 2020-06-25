رفع سرعة الإنترنت لـ 5 أضعاف و تدريس مقررات إلكترونية بجامعة المنيا

تابع الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا سير أعمال التقييم والرصد للدرجات وإعلان النتائج لأبحاث طلاب سنوات النقل بجميع الكليات، وذلك بعد إعلان كل من كليتي الطب البيطري، والألسن لنتائج طلابها، وتوالي باقي الكليات إعلان نتائجها حتى نهاية الأسبوع القادم.

على أن يتبع إعلان النتائج فتح باب التظلمات، وتخصيص إيميل خاص بكل كنترول كلية لإعادة الإرسال للأبحاث وتقديم الإلتماسات وإعلان نتائجها النهائية حتي 28/7/2020.

اقرأ أيضا



تمهيدا لافتتاحها قريبا.. محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى.. صو



وأعلن الدكتور عبد النبي رفع سرعات الإنترنت بالجامعة إلى 5 أضعافها لتصل إلي 400 ميجا بايت، بالإضافة إلي زيادة قدرات الشبكات المشفرة الداخلية، استعدادًا لإقرار المقررات الإلكترونية للدراسة عن بعد، وكذلك الانتهاء من أعمال القاعة الكبرى المجهزة بسعة 1080 جهاز كمبيوتر للاختبارات الإلكترونية لجميع الكليات من العام القادم كمرحلة أولى.

ومن جانبه استعرض الدكتور عصام فرحات خطة الجامعة خلال الفترة القادمة نحو التحول الرقمي والدفع نحو زيادة الخدمات الرقمية لحل أي مشكلة تسبب في الزحام والتكدس، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعة، للتحول إلى بيئة التعليم عن بعد

وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، وتنفيذ أنشطة جديدة وعصرية ومبتكرة وغير تقليدية ترفع من قيمة استفادة الطالب لها، وتساهم في بناء وصقل شخصيته وقدراته، وتتماشى مع العالم الجديد ما بعد كورونا.