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تعليم

الطلاب يدخلون الفصول لبدء امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:03 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
دخل، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة إلى فصول لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 الموجودة على مستوى الجمهورية، استعدادا لتوزيع كراسات امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020


ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.


وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.


ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، 667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.


ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم ، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.
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