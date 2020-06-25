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رياضة

تقسيمة مصغرة للمجموعة الأولى بمران الأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:07 ص
تدريبات الأهلي أرشيفية
تدريبات الأهلي " أرشيفية"
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عبدالحكيم أبو علم
أجرى ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في مران الفريق صباح اليوم، الخميس.

وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

وحرص مدير الكرة سيد عبدالحفيظ على متابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.

وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني لرفع معدل اللياقة البدنية، بعد العودة من فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.
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