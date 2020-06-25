تقسيمة مصغرة للمجموعة الأولى بمران الأهلي

أجرى ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في مران الفريق صباح اليوم، الخميس.





وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.





وحرص مدير الكرة سيد عبدالحفيظ على متابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.





وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.



