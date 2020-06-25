عمان تسجل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة في عمان، اليوم الخميس، تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، إلى جانب شفاء 548 حالة.











وقررت سلطنة عمان، أمس الأربعاء، فتح القطاعات التجارية والصناعية حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.









وأظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض فى الميزانية فى الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام فى ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا؛ بحسب وكالة "رويترز".









وأكدت عمان أن فتح الاقتصاد في البلاد، ليس المتسبب في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.











وأعلنت العديد من دول العالم خلال الفترة الماضية فتح الاقتصاد، عقب أشهر من الإغلاق الكامل بسبب تفشي كورونا.