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تعليم

التزام وانضباط اما لجان الثانوية العامه والحفاظ على المسافات الآمنة بالمنيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا  فى ثانى أيامها، نظاما جديدا للطلاب مع دخول اللجان، حيث نظم مسئولو اللجان الطلاب على طوابير مع الاحتفاظ بنظام التباعد بين الطلاب أمام كل لجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين كل طالب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ولمنع التكدس الذى حدث فى اليوم الأول أمام ممر التعقيم، كما استجاب أولياء الأمور للمناشدات التى أطلقها وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم التجمعات أمام اللجان خوفا على سلامة الطلاب.

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وظهرت الساحات أمام اللجان بدون زحام خاصة بعد دخول الطلاب على ممر التعقيم استعدادا للبدء فى امتحان اللغة الإنجليزية.

كان محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد التقى مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان المركزية، وأكد أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى ولابد أن يبذل الجميع قصارى جهده، وأنه تم وضع خطه العمل لتجنب الأخطاء الفردية، وأكد ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

يذكر أن 36 ألفا و143 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى ثانى أيام الثانوية العام. 

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