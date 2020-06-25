أردوغان وراء انهيار الليرة وتهاوي الاقتصاد.. تقرير أمريكي يكشف سياسة الرئيس التركي

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس تقرير حول سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية التي تسبب فى إنهيار الليرة التركية وتهاوي الاقتصاد.





وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن احتياطي الدولار الأمريكي فى البنك المركزي التركي بدأ يتآكل، وتردد المستثمرون الأجانب في ضخ أموالهم في الاقتصاد التركي ، بسبب السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان.





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وقالت "بلومبرج" أن أردوغان نجح في تعزيز قبضته على السلطة بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب المزعوم بعام 2016، لكنه لم ينجح في السيطرة على حرية السوق وإعادة الحياة للاقتصاد المتدهور.





وأكد التقرير الأمريكي أن الليرة التركية التي كانت من أكثر العملات تداولا في الأسواق الناشئة أصبحت الآن متجاهلة من قبل الكثير من الصناديق والمستثمرين العالميين، وذلك لأن تركيا وضعت إجراءات صعبة أمام المستثمرين في الخارج للتداول بحرية في الليرة.





وأوضح التقرير أن استمرار ضخ البنك المركزي سيولة عالية في السوق أدى إلى تآكل الاحتياطي من الدولار، فيما لا يزال المستثمرون الأجانب يعزفون عن دخول السوق المحلية، وتجنب الاستثمار في الليرة التركية.





وأكد بلومبرج أنه على الرغم من رفع قطر سقف تبادل العملات مع تركيا بنحو ثلاثة أضعاف إلى 15 مليار دولار، الا أن أنقرة لا تزال رغم ذلك تسعى للحصول على مساعدات مالية من مجموعة العشرين.





ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة 9 مرات حتى الآن منذ العام الماضي، ما أسهم في رفع الطلب على القروض، وأدى إلى موجة أخرى من بيع الليرة التركية التي عاودت تراجعها أخيرا.