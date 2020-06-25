استجابة لـ"صدى البلد".. غلق شارع رئيسي بإيتاي البارود حرصا على طلاب الثانوية العامة

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع العميد أحمد البنا مأمور مركز الشرطة ووحدة المرور اليوم، الخميس، شارع رمسيس لمنع مرور السيارات وكل المركبات وتحويل مساره لشارع التحرير حتى تتمكن السيارات من دخول المدينة نظرًا لتواجد لجان امتحانات الثانوية العامة فى تقاطع طريق شارع رمسيس وعلى امتداده الامتحانات.







وبحسب بيان، اليوم، الخميس، تم غلق الشارع بالبوابات الخشبية والسلاسل الحديدية وتعيين أفراد أمن لتأمينه بطول الشارع ومنافذه لمنع دخول السيارات وأولياء الأمور وقام عمال النظافة بتنفيذ حملة لنظافة جميع الشوارع المحيطة باللجان، كما تم رشها وتعقيمها قبل الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات والمواطنين.







وكان موقع "صدى البلد" الإخبارى قد رصد الزحام الشديد والاختناقات المرورية بشارع رمسيس الذى يوجد بمحيطه لجنتى لامتحانات الثانوية العامة.





وبعرض المشكلة على محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود والعميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاى البارود قاما على الفور بالتنسيق مع وحدة المرور، وتم غلق شارع رمسيس وتحويل مساره لشارع التحرير للوصول لوسط المدينة.





يذكر أن إدارة إيتاى البارود بها 9 لجان رئيسية يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى فيها 2575 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على 190 لجنة فرعية، وفى إطار اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية يوجد فى9 لجان 18 بوابة تعقيم بمعدل بوابتين بكل مدرسة بالإضافة إلى 3 كواشف لقياس درجة الحرارة وكميات وفيرة من الكمامات والجيل المطر والجونتيات.





ويؤدى 30 ألفا و876 طالبا وطالبة امتحانات الثانويه العامه فى 120 لجنة على مستوى محافظة البحيرة مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي وذلك بإجمالى 240بوابة بواقع 2 بوابة بكل لجنة بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب.

