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توك شو

بالأدلة.. أوردغان يتستر على عضو القاعدة المتورط فى اغتيال السفير الروسى.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:34 ص
اوردوغان
اوردوغان
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ريهام فيكتور

تداول على موقع التواصل الاجتماعى فيديو حول نظام اوردغان  الذى يتستر على الإرهابيين، بالإضافة إلى أنه يتستر على عضو تنظيم القاعدة المتورط في اغتيال السفير الروسي منذ عدة أعوام. 

المدعي العام التركي الذي يحقق في قضية قتل السفير اندرية كارلوف، والذى جاء تعيينه فى هذا المنصب بتوصية خاصة من أوردغان ، وتجاهل الأدلة تؤكد ان القاتل تجمعه علاقات مع إرهابى فى القاعدة  . 

القاتل مولود التنتاش ضابط مكافحة الشغب يبلغ 22 عاما ، ارسل اموالا الى رجل يدعى فاتح كوسر صاحب مكتبة سلفية ، و التحويلات المالية جرت فى 7ديسمبر 2015 قبل الاغتيال بعام كامل .

المفاجأة ان فاتح كوسر سبق أن أدين بالانتماء للقاعدة فى 2007 ،وان من ادانه هو نفس مكتب المدعى العام بالعاصمة أنقرة ، ثم ادين كوسر فى 2013 بتسهيل سفر الارهابيين إلى أفغانستان وباكستان .

حكم على كوسر بالسجن 7 سنوات  ثم خفف الى سنتين ، لكن بعد شهر واحد افرج عنه لحسن  السلوك !! ، والحقيقات اثبتت أن كوسر صديق مرشد القاتل إبراهيم بلال اودونكو .

وأودونكو مؤذن فى مسجد فى العاصمة أنقرة يتردد عليه القاتل يوميا ، مؤكدًا ان المدعى العام اعتبر كوسر شاهدا ولم يستدعى أودونكو أصلا للتحقيق .
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