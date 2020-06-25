خلال 24 ساعة.. الهند تسجل ما يقرب من 17 ألف إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل 16 ألف و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 473 ألف ة105 إصابة.





كما كشفت السلطات عن تسجيل 418 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و894 وفاة.





مع تسبب نيودلهي في قلق كبير بظهور 70390 حالة بها، قررت السلطات إجراء فحص من منزل إلى منزل على مدى الأسبوعين المقبلين، وهو إجراء ضخم يهدف لتغطية عدد السكان هناك البالغ حوالي 22 مليون نسمة.





وبهذا تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميّا من حيث عدد الوفيات.



