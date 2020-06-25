بعد تصديق الرئيس.. 5% زيادة في أسعار الهواتف بسبب رسم التنمية.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.









ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية للدولة، التبغ، التي بموجبها ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر، لتكون هناك أسعار جديدة.









ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على: "زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافي منها".









يذكر أنه من ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية للدولة الآتي:

