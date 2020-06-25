1000 حالة يوميًا.. إسرائيل تحذر من فقدان السيطرة على كورونا

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تحذيرات إسرائيل من فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 وتسجيل 1000 حالة يوميًا.





ويتنبأ مسؤولو وزارة الصحة الإسرائيلية بأن تل ابيب ستشهد 1000 تشخيص جديد للإصابة بفيروس كورونا يوميًا في غضون خمسة أيام.





اقرأ أيضًا:





وحذر الخبراء فى وزراء الصحة من أن إسرائيل على وشك فقدان السيطرة على تفشي المرض الجديد.





ودفعت الزيادة في الحالات مسؤولي الصحة للتنبؤ بارتفاع حاد في الأيام المقبلة، مع توقع ما يصل إلى 1000 حالة جديدة في غضون خمسة أيام فقط.





وقال خبراء الصحة لما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، الذي يشرف على استجابة الحكومة للوباء "نحن على وشك فقدان السيطرة".