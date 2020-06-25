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أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالكويت: وصول 8 رحلات طيران تقل 1280 عاملا مصريا من العالقين.. اليوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة  لنحو 23 رحلة طيران تحمل على متنها 3805 ركاب إلى مطارات 8 دول: مصر، والهند، ونيبال، وقطر، وإيران، وباكستان، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8  رحلات تقل 1280 عاملا من العالقين.


وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى 3 هي مطار القاهرة، وسوهاج، وأسيوط،  مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، الخميس الموافق 25 يونيو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1280 عاملا، الأولى على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05، وعلى متنها 130 عاملا، وتصل مطار سوهاج حيث تغادر الرحلة، أما الثانية على الكويتية رقم 1645 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.


والثالثة "فلاي إيجيبت" رحلة رقم 5048  قيام من الكويت 11.45 وعلى متنها 150 عاملا، وصول مطار سوهاج القاهرة، أما الرحلة الرابعة   النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الكويتية رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة  وعلى متنها 290 عاملا.


أما الرحلة السادسة على طيران العربية - مصر رحلة رقم 218 قيام من الكويت 15.05، وتصل أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة رقم 1713  قيام من الكويت 20.05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
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