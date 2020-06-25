قافلة تعقيم للمساجد.. استعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها بدمياط‎





وجه المهندس محمد بدوى عسل، رئيس مجلس الادارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بإطلاق قافلة تعقيم موسعة لتعقيم دور العبادة المختلفة على مستوى المحافظة.





وذلك استعدادًا لبدء فتحها أمام المصلين اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٧ وذلك وفقًا للإجراءات المعلنة من رئاسة مجلس الوزراء.





وأكد على التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط باستمرارا حملات التوعية والتعقيم التى تقوم بها الشركة، إطار جهود الدولة إلى عودة الحياة لطبيعتها مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وانطلاقًا من الواجب المجتمعى للشركة تجاهالمواطنين.





جدير بالذكر أن الشركة قامت على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع محافظة دمياط وكافة الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات تطهير وتعقييم للشوارع والميادين الرئيسية والشوارع العمومية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



