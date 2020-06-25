احمرار وحكه الأبرز.. أولى علامات للسرطان تظهر على الجلد بهذا الشكل

العلامات والأعراض هي إشارات على حد سواء للإصابة والمرض يمكن مشاهدتها من قبل شخص آخر - ربما أحد أفراد أسرته، أو طبيب أو ممرضة، أو مختصينالرعاية الصحية. على سبيل المثال ، قد تكون الحمى والتنفس السريع وأصوات الرئة غير الطبيعية التي يتم سماعها من خلال سماعة الطبيب علامات للالتهاب الرئوي، وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالسرطان وبالأخص سرطان الجلد

كشف موقع هيلث عن علامات سرطان الجلد تتمثل فيما يلي



تغييرات الجلد

إلى جانب سرطانات الجلد ، يمكن لبعض أنواع السرطان الأخرى أن تسبب تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها. تشمل هذه العلامات والأعراض ما يلي:

بشرة داكنة ( فرط تصبغ )

اصفرار الجلد والعينين ( اليرقان )

احمرار الجلد ( حمامي )

الحكة ( الحكة )

نمو الشعر الزائد

علامات وأعراض بعض أنواع السرطان

إلى جانب الأعراض العامة ، يجب أن تراقب بعض العلامات والأعراض الشائعة الأخرى التي قد توحي بالسرطان. مرة أخرى ، قد تكون هناك أسباب أخرى لكل منها ، ولكن من المهم أن ترى طبيبًا عنها في أقرب وقت ممكن - خاصة إذا لم يكن هناك سبب آخر يمكنك تحديده ، أو استمرت المشكلة لفترة طويلة ، أو ازدادت سوءًا بمرور الوقت.