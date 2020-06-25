إجراءات احترازية في لجان الثانوية بطور سيناء.. ومستقبل وطن يوزع مياها وعصائر



شهدت لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء في اليوم الثاني لانطلاق ماراثون الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، إجراءات احترازية دقيقة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تشغيل بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات على الطلاب والطالبات وقياس درجة الحرارة بالكواشف وتعقيم الأحذية عن طريق أجهزة.









وقامت الإدارت التعليمية بالمشاركة في تنظيم دخول الطلاب والطالبات للجان ومنع التكدس والزحام.





وأشرف أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، على تنظيم دخول الطلاب والطالبات للجان.







في سياق متصل، قام مجلس مدينة طور بتوزيع مياه معدنية على الطلاب قبل دخولهم اللجان، كما وزع حزب "مستقبل وطن" بطور سيناء مياها معدنية وعصائر على الطلاب قبل دخولهم اللجان.











وعقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية للتأكيد على تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة وتحقيق تكافؤ الفرص للطلاب، وضمان وقاية وحماية لهم.







