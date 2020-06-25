اتحاد الغرف يوفر 20 خدمة إلكترونية للشركات والتجار أهمها أجهزة الدفع والتحصيل

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم مع أحد شركات المدفوعات الإلكترونية للتعاون في ملف التطوير والتحول الرقمي في ضوء استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم منتسبيه في مختلف القطاعات عبر نشر وتوزيع نقاط الدفع الإلكترونية على التجار من أعضاء الاتحاد في جميع محافظات مصر دون تحميلهم أي أعباء مادية، في خطوة تمثل نقلة كبيرة لنشر ثقافة الدفع الرقمي ودعم التعامل اللانقدي ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية الحديثة.









وبموجب المذكرة التي وقعها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيتم تقديم اكثر من 20 خدمة إلكترونية للمستهدفين حيث ستتكفل الشركة بتوفير أحدث أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني للشركات والتجار غير المتعاقدين مع شركات دفع أخرى، وذلك دون تحميلهم أي مبالغ أو أعباء، فضلًا عن تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة وتوفير الدعم الفني لها مع تزويد الأجهزة بمنصة متطورة للدفع الإلكتروني، تتيح لجميع التجار المشاركين طرق دفع حديثة بما في ذلك رمز الاستجابة للدفع السريع Code QR وخاصية الدفع "اللا تلامسي" وبمجرد حصول التاجر على الجهاز، سيصبح بإمكانه تقديم خدمات دفع الفواتير وتحصيل مستحقات الشركات والهيئات لجميع المواطنين، وبالتالي زيادة إيراداته عبر قنوات جديدة إضافة إلى ذلك.





وستتيح المنصة التسويقية للتجار المشاركين من أجل نشر عروضهم التسويقية ما يضمن قنوات جديدة للدعاية والتسويق، كما سترعى فعاليات خاصة للتوعية بأهمية التحصيل الإلكتروني، وستخصص وحدة داخل مركز خدمة العملاء "الكول سنتر" لاستقبال استفسارات التجار والرد على شكواهم في أسرع وقت.





وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن " الاتحاد" من خلال غرفه التجارية بالمحافظات المختلفة سيقوم بتوزيع هذه الأجهزة على التجار المستهدفين ،لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون و تبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص توفير نقاط بيع إلكترونية جديدة لمنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ، وتوطيد التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المهارات و تدريب أعضاء الغرف و توعيتهم على أهمية التحصيل الإلكترونى واستخدام نقاط البيع الإلكترونية . وإن الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم التجار من أعضاء الغرف ويأتي في إطار دعم المبادرات والمشروعات الوطنية التي تساند خطة التحول الرقمي للدولة المصرية.





وأكّد "العربي" أن مذكرة التفاهم ضمن خطة (الاتحاد) لتطوير أساليب العمل بالغرف التجارية واستخدام الطرق التكنولوجية في تنمية وتطوير الأداء بكافة غرف المحافظات بما يتماشى مع خطة الدولة للتطوير والتحول الرقمي فى المرحلة الحالية والمستقبلية، سواء من حيث الخدمات المقدمة لمنتسبيها أو الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق أعضاء الغرف التجارية والمشاركة فى التحول الرقمى لتحقيق النجاح لتنمية الاقتصاد الوطنى بالاعتماد على التحول الرقمى كأهم وسيلة للتطوير.





وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به "الاتحاد" لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة ، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتمام عملية التحول الرقمي ، وميكنة كافة القطاعات بالدولة ، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل والمُساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.