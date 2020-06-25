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رياضة

هل يحتاج دفاع الزمالك لتدعيم؟.. بكرى يقترب من الانضمام للقلعة البيضاء

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:44 ص
بيراميدز
بيراميدز
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رشا حسين
ترددت فى الساعات الماضية أخبار تشير إلى اقتراب اللاعب عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدز من الانضمام لنادى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ويجيد بكرى اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيمن، وينتهى عقده مع فريق بيراميدز الموسم المقبل، ويسعى الزمالك للحصول على خدمات عبدالله لتدعيم الجبهة الدفاعية، وبالتحديد مركز الظهير الأيمن الذى سبب صداع كبير فى رأس مدرب الزمالك بالفترة الماضية.

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى أرقام عبدالله بكرى مع فريق بيراميدز، وإحصاءيات فريق الزمالك الدفاعية على النحو التالى:

ماذا قدم عبدالله بكرى مع فريق بيراميدز بالموسم الجارى؟

شارك عبدالله مع فريق بيراميدز خلال الموسم الجارى فى ٢١ مباراة بجميع البطولات، ونجح فى إحراز هدف.

* مسيرة بكرى فى الدورى المصرى

انضم عبدالله بكرى لفريق بيراميدز قادمًا من فريق سموحة السكندرى، الذى شارك معهم فى ١٨ مباراة ونجح فى صناعة هدف، قبل أن ينتقل لفريق بيراميدز بموسم ٢٠١٨/٢٠١٩.

شارك بكرى مع فريق بيراميدز حتى الأن فى ٣٧ مباراة وأحرز هدف وحيد.

يبلغ عبدالله من العمر ٢٥ عامًا، ونجح وتألف بشكل كبير مع بيراميدز مما جعله محور اهتمام قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

بالأرقام.. هل الزمالك يحتاج لتدعيم دفاعى؟

خاض الزمالك ١٦ مباراة ببطولة الدورى المصرى للموسم الجارى، نجح فى تحقيق الفوز فى ٩ مباريات فقط، ويحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة.

استقبلت شباك الزمالك ١٣ هدف من ١٦ مباراة، وهو معدل سئ لفريق قوى بحجم الزمالك.

بينما على الصعيد الأفريقى، ظهرت قوة الزمالك الدفاعية أكثر، بعد فوزه ببطولة السوبر الأفريقى من فريق الترجى التونسى، وتكرار الانتصار عليه بالدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنهى الزمالك دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال افريقيا الجارية، باستقبال شباكه ٤ أهداف فقط.
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