هل يحتاج دفاع الزمالك لتدعيم؟.. بكرى يقترب من الانضمام للقلعة البيضاء

ترددت فى الساعات الماضية أخبار تشير إلى اقتراب اللاعب عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدز من الانضمام لنادى الزمالك بداية من الموسم المقبل.
ويجيد بكرى اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيمن، وينتهى عقده مع فريق بيراميدز الموسم المقبل، ويسعى الزمالك للحصول على خدمات عبدالله لتدعيم الجبهة الدفاعية، وبالتحديد مركز الظهير الأيمن الذى سبب صداع كبير فى رأس مدرب الزمالك بالفترة الماضية.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى أرقام عبدالله بكرى مع فريق بيراميدز، وإحصاءيات فريق الزمالك الدفاعية على النحو التالى:
ماذا قدم عبدالله بكرى مع فريق بيراميدز بالموسم الجارى؟
شارك عبدالله مع فريق بيراميدز خلال الموسم الجارى فى ٢١ مباراة بجميع البطولات، ونجح فى إحراز هدف.
* مسيرة بكرى فى الدورى المصرى
انضم عبدالله بكرى لفريق بيراميدز قادمًا من فريق سموحة السكندرى، الذى شارك معهم فى ١٨ مباراة ونجح فى صناعة هدف، قبل أن ينتقل لفريق بيراميدز بموسم ٢٠١٨/٢٠١٩.
شارك بكرى مع فريق بيراميدز حتى الأن فى ٣٧ مباراة وأحرز هدف وحيد.
يبلغ عبدالله من العمر ٢٥ عامًا، ونجح وتألف بشكل كبير مع بيراميدز مما جعله محور اهتمام قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.
بالأرقام.. هل الزمالك يحتاج لتدعيم دفاعى؟
خاض الزمالك ١٦ مباراة ببطولة الدورى المصرى للموسم الجارى، نجح فى تحقيق الفوز فى ٩ مباريات فقط، ويحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة.
استقبلت شباك الزمالك ١٣ هدف من ١٦ مباراة، وهو معدل سئ لفريق قوى بحجم الزمالك.
بينما على الصعيد الأفريقى، ظهرت قوة الزمالك الدفاعية أكثر، بعد فوزه ببطولة السوبر الأفريقى من فريق الترجى التونسى، وتكرار الانتصار عليه بالدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وأنهى الزمالك دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال افريقيا الجارية، باستقبال شباكه ٤ أهداف فقط.