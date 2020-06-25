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أخبار العالم

خلال الصيف.. حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:34 ص
خلال الصيف.. حرب
خلال الصيف.. حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية صباح اليوم الخميس، أن دبلوماسيون غربيون، حذروا من احتمالية اندلاع حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله، خلال أشهر الصيف الجاري.
 
ونقلت قناة "كان" العبرية، أن دبلوماسيون أجانب في بيروت، صرحوا أن "حزب الله بدأ يشعر بالحصار، وسيفعل المستحيل لرفع الحصار".
 
ووفقا للقناة قال دبلوماسيون أجانب، إن "هناك احتمالات كبيرة لاندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله قريبا، وأن هذه الحرب ستخلط كل الأوراق".
 
وأضافوا، أن الحرب على الجبهة الشمالية (سوريا لبنان حزب الله)، قد تندلع قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
 
ولفتت القناة العبرية، الى أن هذه التقارير، تأتي على خلفية دخول "قانون قيصر الأمريكي" حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات مالية واقتصادية على حزب الله.
 
وأشارت قناة كان، الى أن حسن نصر الله، هدد في خطابه الأخير، بقتل كل من يحاول تجويع حزب الله، أو المطالبة بنزع سلاح الحزب.  
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