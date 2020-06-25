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حوادث

ألقوا حجارة على مواطن قام بتصوريهم.. ضبط 3 أشخاص يسيرون بدراجة بخارية عكس الاتجاة على الدائرى

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
على خلفية ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمن صور لثلاثة أشخاص حال استقلالهم دراجة بخارية والسير عكس الاتجاه بالطريق الدائرى وقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المشار إليهم (طالب، عامل رخام، عاطل "لدى إثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) ونفوا قيامهم بسرقة المواطنين.

وأقروا بقيامهم بإلقاء الحجارة على أحد المواطنين أثناء تصويرهم حال سيرهم عكس الإتجاه بالطريق الدائرى بدائرة قسم البساتين.

ولم يتبين وجود أية بلاغات بسرقة هواتف محمولة على الطريق الدائرى خلال الفترة الماضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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