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صحف الإمارات اليوم.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات إماراتية.. وقرقاش: قـرار الحج حكيم ومتوازن.. وأمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:00 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
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دعاء أبوهشيمة
  • الإمارات ترفع حظر التنقل على الأفراد طوال اليوم
  • وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون العلاقات وتحديات المنطقة
  • الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد الأعمال العدوانية التركية
  • مطالبة عربية أممية لـ إسرائيل بالتخلي عن الضم
  • الصحة العالمية: كورونا يعرقل حملات صحية حيوية في أفريقيا
  • برج إيفل يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور اليوم بشروط جديدة


تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.


محليا، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على استئناف شركة مصر للطيران، رحلاتها مرة أخرى إلى دبي وأبوظبي والشارقة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.


ويأتي استئناف الرحلات إلى الوجهات الثلاثة ضمن 29 وجهة حول العالم بعد قرار استئناف حركة الطيران اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.


وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان الهيئة الوطنية لإدارة ⁧‫الطوارئ والأزمات‬⁩ والكوارث في الدولة، أمس الأربعاء، عن السماح بحرية الخروج والعودة لجميع أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتبارًا من الأربعاء 24 يونيو.


كما لفتت الصحيفة إلى إعلان الصحة الإماراتية تسجيل 702 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد 19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة 34,405حالة،  والكشف عن عن 450 حالة إصابة جديدة.


وأعلنت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد 19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالات.


وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.


كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بوروت باهور.


وقالت صحيفة "الخليج" إن دولة الإمارات أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جوبالاند - الصومال، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الخليج" على إشادة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن دعمها للقرار، في حين حظي القرار بإشادات عالمية ومن مسؤولين عرب وأفارقة وقيادات إسلامية.


وقال قرقاش على «تويتر»: «نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس. القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتين: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح».


وأشارت صحيفة "الخليج" إلى عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحثوا خلاله العلاقات الثنائية وتحديات المنطقة، وذلك في إطار تنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث، والتشاور حول القضايا المشتركة، فيما أجرى وزير الخارجية الأردني، في بغداد، محادثات مع المسئولين العراقيين، تمحورت حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتعاون في مواجهة وباء كورونا، إلى جانب ملفات عربية وإقليمية.


وأبرزت صحيفة "الخليج" إدانة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، الأعمال العدوانية التركية في سياق تدخلاتها في ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا تضامن الإمارات مع باريس في حادثة استهداف تركيا لسفينة تابعة للبحرية الفرنسية.


وقال قرقاش على «تويتر» أمس: «تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. وندين بشدة سلوكها الخطر في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر».


وقالت صحيفة "الخليج" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس الأربعاء عن بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.


وأعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عن بدء قوات تحالف دعم الشرعية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى دعوة الجامعة العربية والأمم المتحدة، «إسرائيل»، إلى التخلي عن خطة الضم بوصفها انتهاكًا خطرًا للقانون الدولي، فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تنفيذ «إسرائيل» لمخطط الضم سيترتب عليه تحمل مسئولياتها حسب اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال، ودان البرلمان العربي الإجراءات «الإسرائيلية» لتغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة.


ودعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن مخططها الرامي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الأغوار، واصفًا اللحظة بأنها "حاسمة".


في سياق منفصل، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية قررت، أمس، تعليق صلاة الجمعة بالمساجد هذا الأسبوع بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.


وقالت الوزارة في بيان: «نظرًا إلى الانتشار المتزايد للوباء وتسارع انتقال المرض، وحرصًا على سلامة أبناء شعبنا وحماية لهم، وانطلاقًا من أن حفظ النفس من الضرورات، فقد تقرر تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة 26/‏‏‏6/‏‏‏2020 في مساجد الوطن كافة لهذا الأسبوع، على أن تبقى بقية الصلوات قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية».


أما دوليا، أوضحت صحيفة "الاتحاد" إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد يُعرقل حملات تطعيم وبرامج لعلاج الملاريا والإيدز، إضافة إلى العديد من الحملات الصحية الأخرى في أفريقيا.


وقال جيبريسوس، خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه "تمّ وقف العديد من الخدمات الأساسية جزئيًا أو كليًا".


وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ أبريل، وفقًا لبيانات جمعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة جونز هوبكنز.


وسجلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 35 ألفًا و36 ألف حالة إصابة يوم الثلاثاء.


كما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الصين، اليوم الخميس، أعلنت تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط استمرار تفشي الفيروس في بكين.


 ومن بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها لدى أشخاص داخل البلاد، هناك 13 حالة في العاصمة وحالة في إقليم هوبي المجاور، بحسب أحدث بيانات السلطات الصحية.


وذكرت صحيفة "البيان" أن برج إيفل الذي يرتفع 324 مترا في العاصمة الفرنسية سيعيد فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، على أمل جذب سكان منطقة باريس، إن لم يكن السياح الأجانب الذين ما زال وجودهم نادرا إلى حد الآن.


وأغلق هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع سبعة ملايين زائر سنويا وفقا لمديريه، في 13 مارس بسبب وباء كوفيد-19، حتى قبل فرض تدابير الإغلاق في فرنسا في 17 من الشهر نفسه.


وأشارت صحيفة "الخليج" إلى استطلاع أمريكي للرأي كشف أمس، الأربعاء، أن الديمقراطي جو بايدن، يتقدم بفارق 14 نقطة على الرئيس دونالد ترامب، قبل انتخابات نوفمبر، في وقت أعرب فيه الرئيس السابق باراك أوباما، عن تفاؤله بـ«صحوة كبرى» تحمل بايدن إلى البيت الأبيض.


وبحسب ما أظهر مسح أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ومعهد «سيينا»، حصل بايدن على 50% من الأصوات، مقابل 36% لترامب.


في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الحزب الديمقراطي الأمريكي، سيعقد مؤتمرًا افتراضيًا بشكل أساسي في أغسطس  القادم لإعلان جو بايدن مرشحا للحزب في انتخابات الرئاسة، بينما سيلقي بايدن شخصيا خطاب قبوله ترشيح الحزب في ميلووكي فيما سيبقى مندوبو الحزب في البيت.


ويأتي القرار فيما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة ولايات من بينها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مع احتدام السباق الرئاسي لعام 2020.


وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الجيش الأسترالي أعلن، اليوم الخميس، نشر ألف عنصر في ملبورن، ثاني مدينة تعد أكثر كثافة سكانية في أستراليا، بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.


وسينشر هؤلاء العسكريون "في الأيام المقبلة" كما أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، وسيساعدون بشكل خاص على مراقبة تطور الوضع الصحي للمسافرين الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فنادق، وسيقدمون أيضًا مساعدة لوجستية لعملية إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19.
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