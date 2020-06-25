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رياضة

عبدالحفيظ يجتمع بالشناوى في جلسة خاصة بالأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:00 م
سيد عبد الحفيظ ومحمد
سيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي
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عبدالحكيم أبو علم
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

واجتمع مدير الكرة مع الشناوي عقب نهاية مران المجموعة الأولى، وذلك لمناقشة بعض الأمور مع اللاعب.

يذكر أن الشناوي شارك في مران الأهلي ضمن مجموعة اللاعبين الأولى، الذي انطلق في الثامنة والنصف صباح اليوم. 

وتضم المجموعة الأولى التي أنهت تدريبها كلا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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