عبدالحفيظ يجتمع بالشناوى في جلسة خاصة بالأهلي

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





واجتمع مدير الكرة مع الشناوي عقب نهاية مران المجموعة الأولى، وذلك لمناقشة بعض الأمور مع اللاعب.





يذكر أن الشناوي شارك في مران الأهلي ضمن مجموعة اللاعبين الأولى، الذي انطلق في الثامنة والنصف صباح اليوم.



