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رياضة

استمرار أعمال التعقيم في ملعب التتش

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:40 ص
تعقيم ملعب التتش
تعقيم ملعب التتش
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عبدالحكيم أبو علم
تواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش أثناء مران المجموعة الأولى من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، وقبل بداية مران المجموعة الثانية للفريق.

وتضمنت الإجراءات والإرشادات، التي نفذها الأهلي قبل وأثناء المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب.

كما قامت إدارة النادي بتوفير كل المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل في محيط الملعب.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأربعاء بعد فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
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