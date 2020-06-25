استمرار أعمال التعقيم في ملعب التتش

تواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش أثناء مران المجموعة الأولى من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، وقبل بداية مران المجموعة الثانية للفريق.





وتضمنت الإجراءات والإرشادات، التي نفذها الأهلي قبل وأثناء المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب.





كما قامت إدارة النادي بتوفير كل المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل في محيط الملعب.



