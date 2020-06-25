استمرار أعمال التعقيم في ملعب التتش

تواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش أثناء مران المجموعة الأولى من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، وقبل بداية مران المجموعة الثانية للفريق.
وتضمنت الإجراءات والإرشادات، التي نفذها الأهلي قبل وأثناء المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب.
كما قامت إدارة النادي بتوفير كل المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل في محيط الملعب.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأربعاء بعد فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.