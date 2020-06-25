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اقتصاد

تراجع جماعي للأسهم الآسيوية وسط تجدد مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية جماعيا في نهاية تعاملات اليوم /الخميس/ مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية، تزامنا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بما خيب آمالا بتحقيق الاقتصاد العالمي لتعاف سريع، وتوقعات صندوق النقد الدولي السلبية بشأن أداء الاقتصاد العالمي.

وفي نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.2% إلى 22260 نقطة، في أدنى مستوى للإغلاق منذ 15 يونيو، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 1.2% عند 1562 نقطة.

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وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر "كوسبي" إلى 2112.37 نقطة ليخسر 2.27%، وفي أستراليا، هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز200" بنحو 2.48% إلى 5818(70 نقطة.. وأغلقت أسواق الصين وهونج كونج احتفالا بعطلة رسمية، وانخفض مؤشر "إم إس سيأي آسيا" العام بنحو 0.9% في ختام جلسات اليوم.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد أنهت تداولات أمس /الأربعاء/ وزادت خسائرها بفعل القلق من زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة خاصة في كاليفورنيا وفلوريدا، مما يهدد تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس (كورونا) لم يصل لذروته بعد، وبشكل خاص في دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أمس إنكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4.9% عام 2020، مقارنة بتوقعاته في أبريل بانكماشه بنسبة 3%.

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