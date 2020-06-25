تجمعه علاقات مع عناصر بالقاعدة.. النظام التركي يتستر على المتهم بقتل السفير الروسي.. فيديو

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن تقريرا عن ممارسات النظام الأردوغاني التركي، وتستره على الإرهابي المتهم بقتل السفير الروسي.





وذكر التقرير المصور أن المدعي العام التركي الذي عينه أردوغان بتوصية خاصة، هو المسئول بالتحقيق في ملف قتل السفير الروسي، مما جعله تجاهل الأدلة التي تؤكد أن القاتل تجمعه علاقة مع إرهابي في تنظيم القاعدة.





وأظهر التقرير أن القاتل يدعى "مولود التنتاش" ضابط في مكافحة الشعب، ويبلغ من العمر 22 عاما، كما أرسل "التنتاش" أموالا إلى رجل يدعى "فاتح كوسر" صاحب مكتبة سلفية، والتي جرت في عام 2015، وقبل الاغتيال بعام.





والمفاجأة كانت في أن "كوسر" كان متهما بالإنتماء للقاعدة في عام 2007، مما يؤكد علاقة الضابط المتهم بالقاعدة.





كما أدين "كوسر" في عام 2013 بتسهيل سفر الإرهابيين إلى أفغانستان و باكستان ، والحكم علية بـ 7 سنوات، تم تخفيفها إلى سنتين فقط، وتم الإفراج عنه بعد شهر، لحسن السلوك، كما قيل.



