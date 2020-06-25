اجتماع روسى فرنسى لبحث الأمن في أوروبا والأزمة الليبية

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث في إطار الحوار الاستراتيجي الفرنسي الروسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، غدًا الجمعة، مواضيع الأمن في أوروبا و الفضاء الإلكتروني وتسوية الأزمات العالمية، من بينها أوكرانيا وليبيا وجملة من القضايا الأخرى، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف.





ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الإليزيه قوله أن "هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات، وخاصة بشأن أوكرانيا".





وفي سياق منفص نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مقالًا للكاتب "سيث فراندزمان" حول توغل تركيا وإيران وفى كلًا من ليبيا والعراق وسوريا بالتعاون مع قطر.

وقال "سيث فراندزمان" أن إيران وتركيا يعملوا بشكل متزايد على تنسيق السياسات عبر الشرق الأوسط وهو ما يعارض كلاهما دور الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، ولديهما مصالح مشتركة، مثل التجارة للتغلب على العقوبات الأمريكية ومحاربة الجماعات الكردية المنشقة.